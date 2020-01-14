Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
|14 Ocak 2020 10:09
|Yazdır
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
14 Ocak 2020 11:23
|Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak
14 Ocak 2020 10:30
|Karayollarında durum
14 Ocak 2020 09:23
|Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü
14 Ocak 2020 08:12
|Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor
13 Ocak 2020 23:23
|Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor
13 Ocak 2020 22:57
|Türkiye'nin savunmada 2020'lere bakışı umut veriyor
13 Ocak 2020 21:16
|Piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
13 Ocak 2020 21:10
|Sinop'ta üretiliyor! Dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor
13 Ocak 2020 20:42
|Bakanlık yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi
13 Ocak 2020 19:18