1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı

Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
 14 Ocak 2020 10:09
Yazdır
Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
14 Ocak 2020 11:23		 Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak
14 Ocak 2020 10:30
Karayollarında durum
14 Ocak 2020 09:23		 Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü
14 Ocak 2020 08:12
Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor
13 Ocak 2020 23:23		 Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor
13 Ocak 2020 22:57
Türkiye'nin savunmada 2020'lere bakışı umut veriyor
13 Ocak 2020 21:16		 Piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
13 Ocak 2020 21:10
Sinop'ta üretiliyor! Dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor
13 Ocak 2020 20:42		 Bakanlık yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi
13 Ocak 2020 19:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Ev kazalarını önlemek için annelere eğitim verilecek12:00 - Dışişleri Bakanı'ndan 'Hafter'in masadan ayrılma' açıklaması11:52 - Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi11:50 - FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası11:44 - Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı11:42 - Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek11:40 - Bakan Pakdemirli: Geçen yıl 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu11:39 - FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası11:37 - Kayak merkezlerinde son durum11:36 - KHK ile göreve dönen personele banka promosyonu kararı
11:30 - 1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?11:29 - 64 yaşındaki çatı ustası tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti11:24 - Finans kurumu kar oranını konutta 0,89'a, araçta 0,96'ya düşürdü11:23 - İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu11:21 - Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı11:16 - Gram altın 292 lira seviyelerinde11:10 - Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı dayatması, reklamcıların işi11:09 - 'ByLock' içerikleri FETÖ sanığının yalanlarını çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Köylere de bekçi geliyor
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
Çay ve kahveye boya katan firmalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
los pollos hermanos 2
gazi koşusu 1
naşide göktürk 1
çocuklarının yanında sigara içen ebeveynler 2
q bitz 1
tecahül-i arif 4
biz bitti demeden bitmez 1
Gösteriş tüketimi 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 3
vefa borcu 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam