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20 ilde muvazzaflar dahil 30 askere FETÖ gözaltısı

Konya merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
 14 Ocak 2020 10:13
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20 ilde muvazzaflar dahil 30 askere FETÖ gözaltısı

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 24'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 16 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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