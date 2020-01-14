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Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak

umhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak
 14 Ocak 2020 10:30
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Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, kongrenin ikinci gününde düzenlenecek "Akıllı Şehir Teknolojileri-1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.

Etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Anadolu Ajansı
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