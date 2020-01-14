Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak
|14 Ocak 2020 10:30
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
Kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirilecek.
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, kongrenin ikinci gününde düzenlenecek "Akıllı Şehir Teknolojileri-1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.
Etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu
14 Ocak 2020 11:23
|Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
14 Ocak 2020 10:09
|Karayollarında durum
14 Ocak 2020 09:23
|Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü
14 Ocak 2020 08:12
|Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor
13 Ocak 2020 23:23
|Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor
13 Ocak 2020 22:57
|Türkiye'nin savunmada 2020'lere bakışı umut veriyor
13 Ocak 2020 21:16
|Piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
13 Ocak 2020 21:10
|Sinop'ta üretiliyor! Dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor
13 Ocak 2020 20:42
|Bakanlık yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi
13 Ocak 2020 19:18