Mardin'de üniversite öğrencilerden biri 'Rektör Danışmanı' olacak
|14 Ocak 2020 10:32
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Rektör Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni yönetim ve eğitim politikalarının bir gereği olarak öğrencilerinden birinin rektör danışmanı seçilmesi düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.Öncelikle üniversitenin yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversiteyle bir şekilde ilişkili bütün kesimleri belli oranlarda yönetimin bir parçası ve paydaşı haline getirmeyi planladıklarını kaydeden Özcoşar, ''Bunun ilk aşamalarından biri öğrencilerimiz arasından rektör danışmanı seçilmesi ama sadece bununla sınırlı kalmayacak.'' dedi.
Üniversiteye katkı sunacak kişi, kurum ve kuruluşları üniversitenin paydaşı haline getireceği farklı uygulamalarının bulunduğunu aktaran Özcoşar, bunları daha kalıcı ve etkili bir formata dönüştürme çalışmalarının olacaklarını aktardı.Özcoşar, şöyle dedi:''Öğrencilerimiz bir iç paydaş karar süreçlerinde daha etkin yer almasının üniversitemizin ruhunu da yansıtacak bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayrıca bu uygulamanın üniversitemizde iç iletişimi geliştireceğiniz düşünüyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi kimliğinin oluşmasına ve öğrencilerimizde aidiyet bilincinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Öğrencilerimizde özgüvenin gelişmesi bir başka beklentimiz.''Seçilecek danışmanın görev yetkileri ve ücretinin çok merak edildiğini belirten Özcoşar, ''Açıkçası üniversite yönetimindeki görev, yetki ve statü bağlamında fark olmayacak. Mesela öğretim üyesi danışmanlar gibi öğrenci danışmanın da odası olacak.
Diğer danışmanların katıldıkları toplantılara onlar da katılacak. Elbette bir öğretim üyesi maaşı vermeyeceğiz. Ama burs ücret arası bir formülümüz olacak.'' ifadelerini kullandıÖzcoşar, uygulamanın öğrenciler arasında da bir heyecan yarattığını belirterek, önemli geri dönüşler aldıklarını ifade etti.
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