1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin'de üniversite öğrencilerden biri 'Rektör Danışmanı' olacak

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite öğrencilerinden birini seçimle rektör danışmanı yapacak.
 14 Ocak 2020 10:32
Yazdır
Mardin'de üniversite öğrencilerden biri 'Rektör Danışmanı' olacak

Rektör Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni yönetim ve eğitim politikalarının bir gereği olarak öğrencilerinden birinin rektör danışmanı seçilmesi düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.Öncelikle üniversitenin yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, üniversiteyle bir şekilde ilişkili bütün kesimleri belli oranlarda yönetimin bir parçası ve paydaşı haline getirmeyi planladıklarını kaydeden Özcoşar, ''Bunun ilk aşamalarından biri öğrencilerimiz arasından rektör danışmanı seçilmesi ama sadece bununla sınırlı kalmayacak.'' dedi.

Üniversiteye katkı sunacak kişi, kurum ve kuruluşları üniversitenin paydaşı haline getireceği farklı uygulamalarının bulunduğunu aktaran Özcoşar, bunları daha kalıcı ve etkili bir formata dönüştürme çalışmalarının olacaklarını aktardı.Özcoşar, şöyle dedi:''Öğrencilerimiz bir iç paydaş karar süreçlerinde daha etkin yer almasının üniversitemizin ruhunu da yansıtacak bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayrıca bu uygulamanın üniversitemizde iç iletişimi geliştireceğiniz düşünüyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi kimliğinin oluşmasına ve öğrencilerimizde aidiyet bilincinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Öğrencilerimizde özgüvenin gelişmesi bir başka beklentimiz.''Seçilecek danışmanın görev yetkileri ve ücretinin çok merak edildiğini belirten Özcoşar, ''Açıkçası üniversite yönetimindeki görev, yetki ve statü bağlamında fark olmayacak. Mesela öğretim üyesi danışmanlar gibi öğrenci danışmanın da odası olacak.

Diğer danışmanların katıldıkları toplantılara onlar da katılacak. Elbette bir öğretim üyesi maaşı vermeyeceğiz. Ama burs ücret arası bir formülümüz olacak.'' ifadelerini kullandıÖzcoşar, uygulamanın öğrenciler arasında da bir heyecan yarattığını belirterek, önemli geri dönüşler aldıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Toplumsal olayları da ele alacak eserler üreteceğiz'
13 Ocak 2020 08:19		 'Vakıf üniversitelerinin kontenjanlarına bir alt limit getireceğiz'
11 Ocak 2020 09:50
Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı
10 Ocak 2020 11:23		 Satrançta akademik çalışmalar
10 Ocak 2020 11:09
DUS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı
10 Ocak 2020 10:24		 'Bazı vakıf üniversiteleri usulsüz kaynak aktarıyor'
10 Ocak 2020 09:36
YÖK Başkanı, araştırma üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelecek
09 Ocak 2020 11:03		 Lisans programlarının kontenjanlarında daralma olacak
09 Ocak 2020 08:09
YÖK Başkanı'ndan 'üniversite kontenjanı' açıklaması
07 Ocak 2020 16:47		 YÖK, 'Türkiye'nin Otomobili'ne mühendis yetiştirecek
07 Ocak 2020 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Ev kazalarını önlemek için annelere eğitim verilecek12:00 - Dışişleri Bakanı'ndan 'Hafter'in masadan ayrılma' açıklaması11:52 - Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi11:50 - FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası11:44 - Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı11:42 - Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek11:40 - Bakan Pakdemirli: Geçen yıl 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu11:39 - FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası11:37 - Kayak merkezlerinde son durum11:36 - KHK ile göreve dönen personele banka promosyonu kararı
11:30 - 1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?11:29 - 64 yaşındaki çatı ustası tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti11:24 - Finans kurumu kar oranını konutta 0,89'a, araçta 0,96'ya düşürdü11:23 - İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu11:21 - Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı11:16 - Gram altın 292 lira seviyelerinde11:10 - Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı dayatması, reklamcıların işi11:09 - 'ByLock' içerikleri FETÖ sanığının yalanlarını çürüttü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Köylere de bekçi geliyor
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
Çay ve kahveye boya katan firmalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
kardeşleri karıştırmaları 1
biz bitti demeden bitmez 1
Armero trajesi 2
depremde ölene şehit denmez 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 3
çocuklarının yanında sigara içen ebeveynler 2
ümmü gülsüm 5
naşide göktürk 1
merih demiral'ın sakatlanması 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam