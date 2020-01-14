Bahçeli, 189 gün sonra yeniden Meclis kürsüsüne çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin, yeni yasama yılının ilk grup toplantısındaki açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Tedavi sürecim boyunca şifa dileyen, mesaj gönderen herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü ve doktorların dokunuşuyla buradayız. Derdi veren Allah şifayı da vermiştir...

Çok şükür ne cahiliz ne de yanılanlar arasındayız. Akıntıya karşı kürek çekenlerden olmayacağız. Sessiz milyonların umut ışığıyız, bunu da kararlılıkla devam ettireceğiz. Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Kumpascıların, kurnazcıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur...

Şehit ve gazi yuvası partimiz üzerinde hesap yapılmaz, karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler bilmelidir ki biz er kişilere bakarız... Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz...

Utanacak ve sıkılacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım... Kötü sözler muhataplarına aittir. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz, hasımları da biliriz. Köksüz niyetler sahiplerine aynen dönecektir. MHP'ye ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım, cihan yıkılsa emin olun ki çatımız yıkılmayacaktır. Allah birliğimizi bozmasın...

Düzen, disiplin ve dengeli şekilde, taviz vermeden duruş gösteren her milletvekili arkadaşımla iftihar ediyorum. Şahsen sizlerden razıyım, Allah da razı olsun diyorum...

Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek ve millet tamam diyecek; parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacaktır. Yorulmadık ki yarıştan düşelim. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan rezaletlere karşı mücadele edeceğiz.

"SABRIN MEYVELERİ TOPLANDI"

Var olan her soruna karşı ilkesel bir duruşumuz mevcuttur. Türkiye'yi çembere alan ihanet akımının fikri de zikri de karışıktır... Maalesef hem bölge hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır. Cemal Kaşıkçı, Kasım Süleymani, 176 kişiyi taşıyan uçağın vurulması... Güç mücadeleleri insani kazanımlara kastetmektedir. Çatışma alanları yaygınlık kazanmıştır. Türkiye ve Rusya'nın ortak müdahalesiyle Libya'da çatışma son bulmuştur... Türkiye atak ve aktif dış politika ile söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır...

"LİBYA GELECEK MESELESİDİR"

Türkiye doğru zamanda doğru politikalarla konum almıştır, Akdeniz'deki ezberler bozulmuştur... Libya konusu bizim için gelecek meselesidir. Dayatmalara boyun eğmeyen siyasi iradeye karşı çıkmak, vatan severlikle nasıl bağdaşacaktır. CHP neden sızlanıyor. Akdeniz'deki güç oyunlarına Türkiye'nin girmesi zilleti neden kışkırtıyor. Kimden emir alıyorlar. Yunanistan, Hafter, Sisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rahatsız, şuna bakın ki CHP de rahatsız... Geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir ancak CHP bundan bile rahatsız...

CHP, itimat, itibar ve inandırıcılığını kaybetmiştir. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola getirir. Korku siyaseti diye konuşup duruyorlar, alayı kuyruklu yalandır. Siyaset akıl işidir ve fedakarlık gerektirir.

Terörist Demirtaş'ın kitabından sözde tiyatro çıkaranlar bu ülkenin köküne yabancı olanlardır. CHPye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın...

"YEGANE GÜÇ TÜRKİYE'DİR"

Dünyadaki gelir adaletsizliği ortadadır. Kuraklık ve gıda güvensizliği çok sayıda kişinin hayatını etkilemiştir. İnsandan uzak değerler sisteminin dayatıldığı bir insanlık sürecindeyiz. Günümüz dünyasında geleceği belirleyen güçler küresel egemen güçlerdir...

Üzülerek söylemeliyim ki Türk dünyası ve Müslümanlar dağınık bir görüntü sergilemektedir... Bu coğrafyaya liderlik edebilecek, örnek ve model olabilecek yegane güç Türkiye'dir... Maksadı ne olursa olsun küresel sömürünün önündeki en önemli engel milli devlet yapısı yani milliyetçiliktir...