Hayrunnisa Gül de kurucu olmak istiyor

Abdullah Gül ve Babacan'ın kuracağı partinin siyasi çizgisi belli oldu!

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ve "fikir ağabeyi" Abdullah Gül'ün kuracağı yeni siyasi partinin ideolojik çizgisi belli oldu. AK Parti muhafazakar demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni partiyi bir türlü kuramayan Ali Babacan ve "yol arkadaşı" Abdullah Gül'ün, partiyi liberal demokrat çizgide kuracağını söyledi. Aynı zamanda Selvi, Hayrunnisa Gül'ün de partinin bir numaralı kurucusu olmak istediğine dair iddiaların olduğunu belirtti.