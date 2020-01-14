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Hayrunnisa Gül de kurucu olmak istiyor

Ali Babacan partisi için geri sayım başladı. Babacan'ın önümüzdeki günlerde partisini duyuracağı konuşulurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Ankara'yı sallayacak bir iddia geldi. Selvi Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün partinin bir numaralı kurucusu olmak istediğini yazdı.
 14 Ocak 2020 11:02
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Hayrunnisa Gül de kurucu olmak istiyor

Abdullah Gül ve Babacan'ın kuracağı partinin siyasi çizgisi belli oldu!

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ve "fikir ağabeyi" Abdullah Gül'ün kuracağı yeni siyasi partinin ideolojik çizgisi belli oldu. AK Parti muhafazakar demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni partiyi bir türlü kuramayan Ali Babacan ve "yol arkadaşı" Abdullah Gül'ün, partiyi liberal demokrat çizgide kuracağını söyledi. Aynı zamanda Selvi, Hayrunnisa Gül'ün de partinin bir numaralı kurucusu olmak istediğine dair iddiaların olduğunu belirtti.
Memurlar.Net
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