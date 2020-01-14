Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Sucuğa ve kıymaya at eti katan firmalar olduğu görülüyor
|14 Ocak 2020 11:03
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Sucuğa ve kıymaya at eti katan firmalar olduğu görülüyor.
Taklit ve Tağşiş yapan 229 firma içinde yer alan 4 firma sucuk ve kıymaya at eti katmış
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA
|Koşuoğlu
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk
|At Eti Tespiti
|4.04.2019
|Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA
|Yüzet
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk
|At Eti Tespiti
|15.04.2019
|Deniz Börek Salonu - Mehmet Şerif DENİZ/ Cami Mahallesi İstasyon Caddesi No:10/A Tuzla/İSTANBUL
|-
|Pide Kıymalı Çiğ Börek Harcı
|At Eti Tespiti
|12.06.2019
|Kurban Et Gıda Otomotiv Turizm San.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. No:110/A Esenler/İSTANBUL
|-
|Çiğ Kıyma
|At Eti Tespiti
|26.11.2019
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