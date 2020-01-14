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Suriyeli ailenin 'dördüz' sevinci

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hammud çifti, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen dördüz bebeklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerinden dolayı "Recep Tayyip, Emine ile Muhammet ve Zeynep" adlarını verdi - Baba Abdulmelik Hammud: Suriye'de çok acı çektik, üzüntüler yaşadık. Şimdi çok mutluyuz. İnşallah ülkem eski günlerine döner, biz de ailecek oraya gideriz"
 14 Ocak 2020 11:09
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Suriyeli ailenin 'dördüz' sevinci

- Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan aile, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "dördüz" bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Halep'ten 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 27 yaşındaki Abdulmelik ve 21 yaşındaki Nesrin Hammud çiftinin dördüz bebekleri, hastanede sezaryenle dünyaya geldi.

İlk kez dördüz doğumun yaşandığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgiyle karşılanan bebekler, 7,5 aylık olmaları nedeniyle kuvöze alındı.

Çift, bebeklerine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerinden dolayı "Recep Tayyip, Emine ile Muhammet ve Zeynep" adlarını verdi.

Baba Abdulmelik Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifi zor bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Bir çocuk sahibi olduklarını ve dördüz bebekleri duyunca şaşırdıklarını anlatan Hammud, "Allah'a şükürler olsun. İlk başta onlara nasıl bakacağımı düşündüm ama Allah yardımcımız olacaktır. Eşimle onları yetiştirmekte zorlanacağız, bir hayli yoracaklar bizi ama çok mutluyuz." dedi.

Hammud, Suriye'de zor günler yaşadıktan sonra Türkiye'de hayata tutunduklarını belirterek, "Suriye'de çok acı çektik, üzüntüler yaşadık. Şimdi çok mutluyuz. İnşallah ülkem eski günlerine döner, biz de ailecek oraya gideriz." ifadelerini kullandı.

Çocukların isimlerini eşiyle belirlediklerine değinen Hammud, "Erkek çocuklardan birine Cumhurbaşkanının ismi Recep Tayyip, diğerine Muhammet, kızlara da Cumhurbaşkanının eşi Emine Hanım'ın ismi ile Zeynep adını verdik." diye konuştu.

Anne Nesrin Hammud da büyük mutluluk yaşadığını, bir an önce kuvözdeki bebeklerine kavuşmak istediğini dile getirdi.

- "Mersin Şehir Hastanesinde bir ilk yaşandı"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hayri Gürbostan, bebeklerin gelişiminin yakından takip edildiğini, annenin de müşahede altında tutulduğunu anlattı.

Bebekler için en uygun anda doğumu başlattıklarını ifade eden Gürbostan, "Dördüz bebeklerimiz dünyaya geldi. Annenin sağlık durumu iyi. Bebekler de gayet iyi, 32. haftada doğumu gerçekleştirdik." dedi.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mustafa Akçalı ise dördüz doğum olacağını duyduklarında büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk yaşandı. Dördüz bebek olacağını duyunca seferber olduk. Onlar için planlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde 4 yerimizi ayırdık. Bebeklerimiz haftalarına göre biraz küçük. Yaklaşık bin 100, bin 200, bin 300, bin 400 gram olarak doğdular. Hızlı şekilde müdahaleleri yaptık. Tabii ki birtakım sorunlar yaşayabilirler ama çok şükür şu an her şey kontrol altında. Prematüre çocukların hayatta kalma mücadelesi inanılmaz. Biz çok fazla sürprizlerle, mucizelerle karşılaşıyoruz. Çok küçük, 23, 24 haftalıkken doğup taburcu ettiğimiz bebekler oldu. Dördüzler için 32 hafta çok iyi bir rakam. Anne karnındaki takipleri çok iyi yapıldı."
Anadolu Ajansı
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