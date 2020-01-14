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Gram altın 292 lira seviyelerinde

Gram altın 292,4 lira, çeyrek altın 479 lira ve Cumhuriyet altını 1.957 liradan işlem görüyor
 14 Ocak 2020 11:16
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Gram altın 292 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 292,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının yarın imzalanması beklenirken, anlaşmayı imzalayacak Çinli heyet dün ABD'ye ulaştı.

Ticaret anlaşması öncesi ABD, Çin'i kur manipülatörü listesinden çıkardı. Bu gelişme ile dolar/yuan paritesi, düşüş eğilimini sürdürerek 6,90'ın altına kadar geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmelerin risk iştahını artırdığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.543 dolardan işlem görüyor.

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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