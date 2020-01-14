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Finans kurumu kar oranını konutta 0,89'a, araçta 0,96'ya düşürdü

Kuveyt Türk kar oranını konutta yüzde 0,89'a, araç finansmanında yüzde 0,96'ya düşürdü.
 14 Ocak 2020 11:24
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Finans kurumu kar oranını konutta 0,89'a, araçta 0,96'ya düşürdü

Kuveyt Türk kar oranını konutta yüzde 0,89'a, araç finansmanında yüzde 0,96'ya düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 120 aya kadar vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranını yüzde 0,94'e düşürdü.

Kuveyt Türk, belirli ürünleri tercih eden müşterilerine ise yüzde 0,89'a kadar indirilen kar oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor.

Araç finansmanında yeni kar oranı yüzde 0,99 olurken, belirli ürünleri tercih eden müşterilerde bu oran yüzde 0,96'ya inecek.

Hacca gidecek olan Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0,99 kar oranıyla 60 aya varan vadelerde finansman kullanabilecek.

Kuveyt Türk konut, araç ve hac finansman oranlarında değişikliğe gitti.

Banka herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı yüzde 0,94'e düşürüldü.

Belirli ürünleri tercih eden Kuveyt Türk müşterileri ise yüzde 0,89'a kadar düşürülen kar oranlarından finansman kullanarak ev sahibi olabilecek.

Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı
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