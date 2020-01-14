Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
64 yaşındaki çatı ustası tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Silivri'de 64 yaşındaki çatı ustası, çıktığı iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
|14 Ocak 2020 11:29
|Yazdır
Silivri'de 64 yaşındaki çatı ustası, çıktığı iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısına onarmak çıkan Fikret Bal, kısa sürede sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Bal'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fikret Bal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
14 Ocak 2020 11:44
|Usülsüz engelli raporu operasyonu: 114 gözaltı kararı
14 Ocak 2020 10:33
|Anaokulundaki kaza engelli bıraktı!
14 Ocak 2020 09:18
|ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti, Tosuncuk bulundu
14 Ocak 2020 08:48
|Ali Tezel'i eski eşi ihbar etmiş
14 Ocak 2020 08:42
|Gülistan Doku'ya ne oldu?
14 Ocak 2020 08:32
|Adana'da sahte savcı ve polis operasyonu
14 Ocak 2020 08:05
|Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti
14 Ocak 2020 08:00
|Niğde'de yangın faciası: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
14 Ocak 2020 05:02
|10 tane ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
13 Ocak 2020 21:02