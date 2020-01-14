64 yaşındaki çatı ustası tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

MAHALLİ İDARELERDE GÖREV YAPAN TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETİ DÜŞÜRÜLEBİLİR Mİ? 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen belediye personelinin ücretleri için tavan belirlemesi yapılmasına rağmen taban belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karar alabilme haklarına sahip olmasına rağmen her iki kurum da bir karar almamıştır.