Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 142 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 7 santimetreyle Yalnızçam'da ölçüldü
|14 Ocak 2020 11:37
|Yazdır
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, Kartepe'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-8
|2
|Ilgaz
|P
|-10
|1
|Kartalkaya
|P
|-8
|0
|Kartepe
|P
|-6
|3
|Nemrut Dağı
|AB
|-12
|-5
|Palandöken
|PB
|-16
|-3
|Sarıkamış
|PB
|-20
|-3
|Uludağ
|PB
|-3
|-0
|Yıldıztepe
|P
|-8
|-2
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erzurum ve Erzincan'da 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı
14 Ocak 2020 11:21
|Suriyeli ailenin 'dördüz' sevinci
14 Ocak 2020 11:09
|Tamir fiyatları artınca aracını kendi tamir etmeye başladı
14 Ocak 2020 09:32
|Kriz vurdu, vatandaş sokak sütüne yöneldi
14 Ocak 2020 09:26
|Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
14 Ocak 2020 08:39
|Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak-Haritalı
14 Ocak 2020 06:37
|Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!
13 Ocak 2020 23:37
|Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi
13 Ocak 2020 23:10
|Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
13 Ocak 2020 22:51
|Şehit Uzman Çavuş Günay'ın acı haberi ailesine verildi
13 Ocak 2020 22:21