Gaziantep'te, her 8. sınıf öğrencisi LGS'ye giremeyecek

gaziantep27.net sitesinde yer alan habere göre, gaziantep Valisi Davut Gül, "Sınava giren öğrencilerin sadece yüzde 10'u başarı sağlıyor. Ne kadar öğrenci girerse girsin bu değişmiyor. Geriye kalan yüzde 90'u mahallesindeki okula gidiyor. Öğrencilerin tamamının sınava girdiğindeki başarı sıralaması ise yüzde 50'sinin girdiği başarı sıralamasında farklı başarı çıkar. Örneğin 150 bin kişinin girdiği sınavda Fen Lisesi'ne 120 kişi alınıyor. Yüzde 90'lık kesime giremeyen bir öğrenciye illa ki Fen Lisesi kazanacaksın denilemez. Hem öğrenciler için hem de aileler için beklenti oluşuyor. O sınava giremeyeceklere ister düz lise, ister imam hatip seçenekler sunulacak. Herkes doktor olamaz. Her çocuğun kendisine göre özellikleri ve yetenekleri var. Eğitimde alanlaşma ve uzmanlaşmaya gideceğiz" dedi.

İYİ BİR REHBERLİK YAPACAĞIZ

Vali Gül, çok iyi bir rehberlik yapıp sınava gidecek öğrenci sayısını 40 bin değilde 30 bine düşürmeye hesapladıklarını belirterek, "Bunun için Suriyeli öğrencilerden tutunda, hiç okumaya niyeti olmayan öğrencilere kadar bir sürü socuk var. Bunlar sınava girmesin, başarı artar. Sıralama 20 sıra değişir. Tabi bu olunca biz çok çalıştık, başarı olduk anlamına gelmez" diye konuştu.

ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER VAR

Gaziantep'ten Üniversite sınavına giren öğrencilerden 48 tanesinin ilk binde yer aldığını söyleyen Vali Davut Gül, "Çok başarılı öğrenciler var. Ama bizim bütüne bakmamız lazım. Bütün bunlara bakıp, biz 60'ncı sıradayız demek doğru olmaz. Bu bir eğitim politikası. Çocukların olabildiğinde az kısmının sınava girmesini önereceğiz. Bu da sıralamada düzelmeye gitmemezi sağlayacak"

MESLEK LİSESİNİ ÖNEMSİYORUZ

"Bu sene 8'nci sınıflara meslek liselerini önereceklerini belirten Gül, "Mesleki eğitimi önemsiyoruz. Öğrencileri kesinlikle kategorize etmemiz lazım. 55 bin öğrencinin her birinin algısı aynı değil. Ortaokuldan sonra okumak istemeyen çok sayıda çocuk var. Bunları meslek liselerine kaydırarak, sokaktan kurtarmak istiyoruz" dedi.

AİLELER BEKLENTİYE GİRİYOR

Ailelerin çocukları sınava girerken çok ciddi beklenti içine girdiğini anlatan Gül, "Okumak istemeyen, başarısız olan öğrenciler ailelerin zoruyla sınava giriyor. Bu kez ailenin sınav beklentisi artıyor. Kimseyi böyle bir beklentiye sokmanın anlamı yok. Biz çocuklara seçenek sunacağız. Meslek lisesi, düz lise veya imam hatip. Git oraya yerleş diyeceğiz. Çocuğu zorlamayı ortadan kaldıracağız. Hem aile beklentiye girmeyecek"

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