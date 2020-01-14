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Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
|14 Ocak 2020 11:44
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