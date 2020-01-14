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FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası

FETÖ ülkedeki Bosphore Koleji kompleksini büyük ölçüde Fransız bir vakfa vererek Senegal devletinin okulu Türkiye Maarif Vakfına devretmesini bugüne kadar engelledi. Araştırmalar, okulun devredildiği vakfın kayıtlı olduğu adresin, Fransız vatandaşlığı bulunan FETÖ'nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu'nun Fransa'daki ev adresi olduğunu ortaya koydu
 14 Ocak 2020 11:39
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FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası

- Senegal'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kapatılan ancak Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir sürecinde olan Başkent Dakar'daki Bosphore Koleji kompleksini el altından bir üniversiteye kiralayarak okulun TMV'ye geçmesini imkansız hale getirmeye çalışıyor.

FETÖ, Türkiye'nin 17-25 Aralık'tan sonra terör örgütünün yurt dışındaki okullarını kapatma hamlesine karşılık, bu okulların mülkiyetini, kendisiyle iltisaklı yabancı vakıf ve derneklere geçirerek TMV'ye devir sürecini sabote etme planını devreye soktu.

Eski Senegal Eğitim Bakanlığı Müfettişi Ahmed Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosphore Koleji binasının TMV'ye devrinin bugüne kadar nasıl engellendiğini ayrıca binanın FETÖ tarafından bir üniversiteye kiralandığını gösteren gizli anlaşmaya ulaştıklarını anlattı.

Sall, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in okulların Maarif Vakfına devredilmesi yönündeki direktiflerinin aksine, FETÖ'nün bu anlaşmayla devir sürecini sinsice sabote etme peşinde olduğunu söyledi.

FETÖ'nün Senegal'e Türkiye'nin adını kullanarak yerleştiğini vurgulayan Sall, FETÖ'cülerin kurduğu Yavuz Selim Derneğinin Türkiye'ye duyulan sevgi sayesinde ülkede tutunduğuna işaret etti.

Örgütün bu sevgiden yararlanarak zorluklarla karşılaşmadan ülkenin birçok noktasında okul açtığını ve öğrenci topladığını aktaran Sall, Bosphore Kompleksi'nin önceleri FETÖ'nün Senegal'deki merkezi olarak kullanıldığını kaydetti.

- FETÖ'nün okul devirlerini engellemede yabancı dernek aldatmacası

Yapının, Türkiye'de terör örgütü ilan edilmesiyle varoluşunu sürdürmek amacıyla bünyesindeki mülkleri, bağlantılı bulunduğu yabancı derneklere aktardığını ifade eden Sall, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu, okulların Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için Bosphore Kolejinin hisselerinin yüzde 74'ünü Fransa merkezli Horizon Vakfına, yüzde 26'sını da Fransa yanlısı muhalif gazete Le Quotidien gazetesinin sahibi Senegalli iş adamı Madiambal Diagne'ye devretti.

Yaptığımız araştırmalar, Horizon Vakfının kayıtlı olduğu adresin, Fransız vatandaşlığı bulunan Hoşoğlu'nun Fransa'daki ev adresi olduğunu gösterdi. Büyük bir aldatmaca söz konusu."

Sall, Türkiye'nin isteğiyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün Senegal'deki okullarının kapatıldığını hatırlatarak, Senegal hükümetinin, o süreçte kurulan TMV'ye, kapatılan okulları ya da örgütün 2012'de Türkiye'den gelen yaklaşık 300 bin Türk lirası bağış parasıyla satın aldığı Diamniadio kentindeki 8 dönümlük arsayı verme taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi.

- FETÖ yönlendirmesiyle TMV'nin eğitim yetkisi geciktirildi

Le Quotidien'in sahibi Diagne'nin de etkisiyle eski Eğitim Bakanlığı yönetiminin TMV'ye okul açma ruhsatını 2017'de eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra ancak verdiğinin altını çizen Sall, "Bakanlık, Maarif'ten FETÖ'nün varlığı hakkında çalışma yapıp kendilerine sunmasını, akabinde eğitim izni verileceğini bildirerek TMV'yi oyaladı. Bu sırada yeni dönem açıldı, kapatılan okulların öğrencileri ise başka okullara kaydoldu." diye konuştu.

Sall, FETÖ ve Diagne'nin görüştüğü öğrenci velilerinden TMV'yi protesto etmelerini istediğini, böylece "Senegal halkı FETÖ okullarının kapatılmasına karşıymış" gibi bir hava estirmeye çalıştığını aktardı.

TMV'nin, FETÖ'nün kiralayarak açtığı okulların büyük çoğunluğunu devraldığını ancak mülkiyeti FETÖ'de bulunan okulların halen kapalı olduğunu ve henüz Maarif'e devredilmediğini belirten Sall, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, çok defa Eğitim Bakanlığına FETÖ'den kalan tüm okulların TMV'ye devredilmesi direktifine rağmen, Bakanlık bu emirleri gözardı etti. Ayrıca Diagne'nin bu işin içinde olması nedeniyle FETÖ okulları Maarif'e devredilemedi."

- Mühür vurulan okulu gizlice kiralama planı

Senegal devletinin TMV'ye vermesi gereken mühürlü Bosphore Kompleksi'ni, Diagne ve Hoşoğlu'nun ülkede başka bir üniversiteyi kiralama girişiminde bulunduğunu belirten Sall, "Kaynaklarımızın ulaştığı bir belge, örgütün bir üniversiteyle kiralama sözleşmesi imzaladığını gösteriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Sall'den korkulduğu için kimsenin fark etmeyeceği uygun bir zaman kollanarak okul yakında üniversitenin kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

Sall, bunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

- "Ancak Erdoğan devreye girerse FETÖ mülkleri TMV'ye devredilebilir"

Sall, Senegal ile Türkiye arasındaki dostluktan yararlanılarak bağış paralarıyla açılan bu okulların Türkiye devletini temsil eden TMV'ye devredilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerse, FETÖ'cülerin bu hamlesi engellenebilir." diyen Sall, FETÖ'yü terörist ilan edip sınır dışı eden Dakar yönetiminin, örgüte ait mülkleri de Ankara'ya iade etmesi gerektiğini söyledi.

Sall, FETÖ'cülerin Senegal'de halen bir göz hastanesi ve iki optik mağazası, bir market ve yabancı bir şahıs üzerinden açtıkları ilkokul ile varlığını bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak göz hastanesinin Türkiye'ye devredilmesi beklentisinde olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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