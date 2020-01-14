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Dışişleri Bakanı'ndan 'Hafter'in masadan ayrılma' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı
 14 Ocak 2020 12:00
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Dışişleri Bakanı'ndan 'Hafter'in masadan ayrılma' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu tabloda kim barış, kim savaş, kim birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin, Libya'daki ateşkes süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrıldığını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Çavuşoğlu, süreci anlattı.

Moskova'ya gittikten hemen sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, önce Rus tarafıyla ikili görüşmelerin yapıldığını aktardı.

Çavuşoğlu, Hafter'in de ekibiyle binaya geldiğini ve Rusların onlarla da görüşmeler yaptığını bildirdi.

"Biz de Serrac ile görüşmeye başladık." diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önceden hazırlanmış ve büyük oranda mutabakat sağlanmış metin üzerinde müzakereler devam etti ve karşı tarafın da bazı önerileri oldu. Yine Serrac tarafıyla müzakereler oldu. Uzlaşı olsun diye bu öneriler de kabul edildi. Neticede metin tamamlanmıştı. Tam imzalama aşamasında Ruslar bize geldiler, 'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi. Daha doğrusu, süre istedi. Biz de yarın sabaha kadar süre verdik. Dolayısıyla şu anda bu metni imzalayamayacaklar' dediler. Bunu Serrac ve ekibine anlattık. Gelişmeler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgiler arz ettik, talimatlarını da aldık."

Çavuşoğlu, Rusların, Hafter'in ikna edilmesi için çabalarına devam ettiğini belirterek, "Sabah edindiğimiz bilgiye göre de Hafter, Ruslar da teyit etti, imzalamadan Moskova'yı terk etmiş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta yaptıkları çağrı neticesinde Türkiye'nin üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, süreç içinde Rusya ve Putin'in gayretleri sonucu Hafter'in ateşkesi desteklediğini açıkladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ancak mutabakat sağlanmasına rağmen belgenin imzalanmadığına değinerek, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda kim barış kim savaş, kim birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

- "Herkesin hayalleri olabilir"

Bir gazetecinin, Hafter'in, Türk askerinin çıkması gibi şartları olduğu söylentileri bulunduğunu belirterek, bunun doğru olup olmadığını sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Herkesin farklı görüşleri, talepleri, rüyaları, hayalleri olabilir ama bir metin üzerinde müzakereler yapıldı ve mutabakat sağlandı. Bu metinde de buna benzer ibareler yok. Ama son dakika 'Süre istiyoruz, zaman istiyoruz' diye imzalamadılar. Biz tabii Rusların söylediğini size aktarıyoruz. İstedikleri zaman süresince de yine imzalamadılar ya da Ruslar ikna edemedi. Sonuçta Hafter başından beri her taraftan destek alıyor. Wagner orada. Yine birçok ülkeden paralı askerler var, hepsi orada. Yanı başında bazı ülkeler çok açık destek veriyor. Hafter'in ne dediği önemli değil. Ateşkes ve barış için, siyasi süreç için ne yapılacak o önemli. Berlin'in sonuç odaklı olmasını istiyoruz ve bugüne kadar Berlin sürecini de tam destekledik."

Hafter'in bu şekilde devam etmesi halinde Berlin Zirvesi'nin de bir anlamı bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin hep BM'nin çabalarını desteklediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, tarafları dışlamadıklarını ifade ederek, "Gayretlerimizin amacı ne? Bir ateşkes olsun, savaş olmasın, kardeş kanı dökülmesin ve siyasi süreci işleterek tüm Libyalıların katılacağı istikrarlı Libya olsun. Yani Libya'nın birliğinden bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de çabalarımızı sarf edeceğiz. Ama tüm dünya Türkiye'nin samimi gayretleri ve Serrac tarafının ateşkesi ve Libya'da barışı istediğini gördü." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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