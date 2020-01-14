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'Türkiye, milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye, milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir. Ben, Türk milletinin çıkarları için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum, bunun akılsızca yapılması" dedi.
 14 Ocak 2020 12:12
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'Türkiye, milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir'

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, milli güvenlik açısından olumlu buldukları gerekçesiyle AK Parti'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya 'evet' dediklerini; ancak Mehmetçiğin Libya'da iç savaşa gönderilmesine 'hayır' dediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'a geldiğini hatırlatan Akşener, "Bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Sayın Erdoğan'ı, dostu Putin 2 dakikada ikna edivermiş. Libya için 'teröristle müzakere mi olur?' diyen Sayın Erdoğan, Putin söyleyince anında ikna olup, ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Kendi ülkesini dinlemeyen biri, bir gün ABD'den gelenlerin, ertesi gün Rusya'dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor ve şak diye yerine getiriyor" diye konuştu.

'ASKER GÖNDERİLMESİNE KARŞI DEĞİLİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya politikasını eleştiren Akşener, "Libya meselesinde olan bitene bakıyorum, tablo aynı 2011'deki Suriye işinde olduğu gibi. Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Mısır'la köprüleri attın da ne oldu? Türkiye, Mısır'a ürün satamaz oldu. Şimdi aynı Mısır, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sahalarında, Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Yahu 17 sene geçti, 18'inci seneye girdin. Sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin? Türkiye, milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir. Ben, Türk milletinin çıkarları için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum, bunun akılsızca yapılmasıdır. Benim karşı olduğum, bunun diplomasiye aykırı şekilde yapılmasıdır" dedi.

'KANAL İSTANBUL PANELİ DÜZENLEYECEĞİZ'

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye'de son günlerin tartışma konusunun Kanal İstanbul projesi olduğunu belirterek, bilim insanlarının uyardığını, diplomatik açıdan itirazların yükseldiğini ve askeri açıdan risklerden söz edildiğini kaydetti. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsteseniz de istemeseniz de yapacağız' dediğini aktaran Akşener, projeyle ilgili cumartesi günü İstanbul'da panel düzenleyeceklerini söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok. Oraya aktaracağın milyarları, emeklilikte yaşa takılanlar için harcaman bekleniyor. O kadar parayı millete hizmet için harcaman bekleniyor. Ama madem milletin sesini duymuyorsun, inat ettin, parayı betona gömmeye kararlısın o zaman kanal yapmak yerine bari depremle burun buruna yaşayan İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlat. En azından İstanbulluya faydan dokunsun."

'İŞ BULDUN DA EVLENMEDİLER Mİ?'

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut çoğu evde kalıyor" sözleriyle ilgili ise "Sorarım sana, ekonominin hali ortadayken, gençler neye güvenip de evlenecek? Öyle bir Türkiye yok, Sayın Erdoğan. Babasının, annesinin biriktirdiği üç kuruştan harçlık almaktan mahcup düşmüş bir gençlik var karşında. Geline bilezik takamayacak, beyaz eşya, koltuk, yatak, halı alamayacak durumda aileler var karşında. Bu gerçekler orta yerde dururken sormak, ayıptır. 'Neden evlenmiyorlarmış?' İş buldun da evlenmediler mi?" diye konuştu.
Memurlar.Net
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