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Dolar gün ortasında yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Ocak 2020 12:15
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Dolar gün ortasında yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,89205,8930
Avro6,56006,5610
Sterlin7,62107,6590
ANKARA
ABD Doları5,86505,9250
Avro6,52506,5950
Sterlin7,56207,7160
Anadolu Ajansı
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