Dolar gün ortasında yükselişe geçti
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Ocak 2020 12:15
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