'İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil'
|14 Ocak 2020 12:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarına ilişkin, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin, "İlaç Takip Sistemi, üretimden hastaya kadar bu süreci takip eden bir sistem. Buradan blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşımızın bu anlamda tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
Bakan Koca, yapılan bloklama sonrası bu ilacın bir kullanımının olmadığını belirterek, bununla ilgili incelemelerinin devam ettiğini, herhangi bir sorun görünmediğini aktardı.
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