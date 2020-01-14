1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'ın kritik dairesine yeni Başkan seçildi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi.
 14 Ocak 2020 12:31
Yazdır
Yargıtay'ın kritik dairesine yeni Başkan seçildi

Yargıtayın açıklamasına göre, Daire Başkanı Ramazan Özkepir'in görev süresinin dolması nedeniyle boşalan 19. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda aynı daire üyesi Memiş Selçuk Güney, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Yatağan/Deştin'de 1959'da doğan Güney, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun oldu. Muğla hakim adayı olarak mesleğe başlayan Güney, sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hakimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Memiş Selçuk Güney, evli ve iki çocuk babası.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilirkişi ücretini yatırmadı, tazminattan oldu
12 Ocak 2020 18:20		 Dedikoducu hasta bakıcı tazminatsız işten atıldı
11 Ocak 2020 12:16
Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı
10 Ocak 2020 13:35		 Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
09 Ocak 2020 22:41
Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
07 Ocak 2020 12:18		 Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı
06 Ocak 2020 12:37
Çalışan anneleri sevindirecek karar Yargıtay'dan
05 Ocak 2020 10:04		 İnternetini paylaşıma açanlar dikkat! Yargılanabilirsiniz
04 Ocak 2020 15:16
Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu
03 Ocak 2020 18:05		 Beraat alan Aziz Yıldırım ve 36 sanık yeniden yargılanacak
03 Ocak 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor13:48 - Samsun'da komiser yardımcısı bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı13:46 - Uçakta taşkınlık yapan kadın adli tıp kurumuna sevk edildi13:42 - Bütçe fazlası veren Almanya, parayı nereye harcayacağını tartışıyor13:35 - Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü13:27 - Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı13:21 - Erdoğan'dan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı açıklaması13:21 - Ak Parti grubu Gülay'ı ayakta alkışladı13:11 - Erdoğan'dan Baykal'a teşekkür mesajı13:10 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Öğretmenlere yazılım geliştirme eğitimi verilecek13:05 - Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Libya' açıklaması13:05 - AK Parti'ye katılan 5 Belediye Başkanı12:58 - Hak-İş: Asgari ücret tutarında gelirler vergi dışı kalsın12:53 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis12:48 - 'FETÖ'nün ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava12:41 - 2020 ramazan ve şevval umre kayıtları başladı12:36 - Çeyrek altın ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Köylere de bekçi geliyor
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Çay ve kahveye boya katan firmalar
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
meryem boz 2
recordar 1
merih demiral'ın sakatlanması 2
Armero trajesi 2
ümmü gülsüm 5
13.01.2020 süleyman soylu'nun rahatsızlanması 1
biz bitti demeden bitmez 1
Simon fallette 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam