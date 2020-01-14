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'FETÖ'nün ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "örgütün ikinci adamı" ve illegal alanların sorumlusu olduğu ileri sürülen Cevdet Türkyolu'nun 2 yakınının yargılanmasına devam edildi.
 14 Ocak 2020 12:48
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'FETÖ'nün ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sundukları iki sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Söz verilen sanıklar, mütalaanın kendilerine ulaşmadığını belirterek, inceleyip savunma yapmak için süre istedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 17 sayfalık iddianamede "FETÖ/PDY'nin ikinci adamı" olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal Erus ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajandaya el yazısıyla yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar. Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, 'İzinsiz.' cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum. Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı"nın yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydediliyor.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içinde 4 kez Türkyolu ile, 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yıllarında 29, Karaca ile 2 ve yine örgütün tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile bir kez telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor.

Mahkeme heyeti önceki duruşmada, firari sanıklar Emre ve Enes Erus'un dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı
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