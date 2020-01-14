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Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 14 Ocak 2020 12:53
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Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine dünyaca ünlü "Game Of Thrones-Taht Oyunları" dizisini izlettiği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subayların yargılanmasının yolunu açan eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayyıldız ile avukatları katıldı.

Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak yer aldığı belirtilen Ayyıldız, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddetti.

Darbecilerden ve sözde sıkıyönetim direktifini hazırlayanlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Ayyıldız, örgüt üyesi olmadığını, odasında ele geçirilen 1 doları Brezilya gezisi dönüşünde hatıra amacıyla sakladığını iddia etti.

Ankesörlü telefonla ardışık arandığına yönelik tespitleri de kabul etmeyen Ayyıldız, ByLock kullanmadığını savundu.

Sanık Ayyıldız ve avukatların savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Şeref Ayyıldız'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- FETÖ'nün "Game of Thrones" kumpası

Sanık Şeref Ayyıldız'ın ismi, dünyada izlenme rekorları kıran fantastik televizyon dizisi "Game Of Thrones-Taht Oyunları"nın Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilere izletilmesiyle ilgili dava sürecinde geçmişti.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde, 4 öğretmen subayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracı, öğretmenlerinin lehinde ifade veren dönem birincisi askeri öğrenci de dahil 21 öğrencinin askeri okuldan atılmasıyla sonuçlanan dava, 2011'de isimsiz ihbar mektubuyla başlamıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, FETÖ'nün kumpası olarak yer alan "Game Of Thrones" olayı, subay öğretmenler hakkında "Türklüğe hakaret ve cinsel istismar" iddialarıyla soruşturmaya, sonra da "çocuğa müstehcen yayın göstermek ve izlettirmek suçlaması" davasına dönüşmüştü.

Askeri Yargıtay üyesi seçildikten sonra bu dosyaya bakan Ayyıldız, 4 öğretmen subay hakkında "soruşturmaya gerek olmadığı yönünde" verilen kararı bozarak öğretmenlerin yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan bir yüzbaşının yaptığı bireysel başvuruda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmasını kararlaştırmıştı. Yeniden yargılanan öğretmen subaylar beraat etmişti.
Anadolu Ajansı
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