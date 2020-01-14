AK Parti'ye katılan 5 Belediye Başkanı
Bugünkü AK Parti grup toplantısında 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılım töreni gerçekleştirildi
|14 Ocak 2020 13:05
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Bugünkü AK Parti grup toplantısında 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılım töreni gerçekleştirildi
AK Parti'ye katılan Belediye Başkanları:
1- İYİ Parti'den Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi
2- Saadet Partisi'nden Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
3- CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk
4- (Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
5- (Bağımsız) Erzurum'un Olur ilçesi Sıddık Demircan
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