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Erdoğan'dan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kuruluşuna karar verdiğimiz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de oluşturuldu. Şehit yakınları ile gazilerimizin, aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. İnşallah bundan sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimizle, ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yürütülecek
 14 Ocak 2020 13:21
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Erdoğan'dan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin ardından kuruluşuna karar verdiğimiz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de oluşturuldu. Şehit yakınları ile gazilerimizin, aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. İnşallah bundan sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimizle, ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yürütülecek."
Anadolu Ajansı
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