Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
|14 Ocak 2020 13:27
|Yazdır
Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis
14 Ocak 2020 12:53
|'FETÖ'nün ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava
14 Ocak 2020 12:48
|Eski komiser yardımcısına FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan 14 yıl hapis
14 Ocak 2020 12:33
|Kocaeli'de 34 adliye ve cezaevi çalışanına FETÖ operasyonu
14 Ocak 2020 12:23
|FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Ocak 2020 11:50
|FETÖ'den Senegal'de okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası
14 Ocak 2020 11:39
|'ByLock' içerikleri FETÖ sanığının yalanlarını çürüttü
14 Ocak 2020 11:09
|Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
14 Ocak 2020 11:04
|20 ilde muvazzaflar dahil 30 askere FETÖ gözaltısı
14 Ocak 2020 10:13
|Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltında
14 Ocak 2020 09:48