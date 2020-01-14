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Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor

Son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşıması halinde en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak
 14 Ocak 2020 14:02
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Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor

Borsa İstanbul'da kasımda başlayan ralli, yerel ve küresel dinamiklerle bu ayın ilk yarısında da devam ediyor.

BIST 100 endeksi, Mart 2018'den bu yana ilk kez 120 bin seviyesini aşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana geriledi. BIST 100 endeksi, 29 Ocak 2018'de gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 121.532 puana, kapanış rekorunu ise 120.845 puana taşımıştı.

Borsa İstanbul'da kasımdan bu yana "bahar havası" eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. En son 2009'da böyle bir trend yakalayan endeks, bu haftayı da yükselişle kapatması halinde haftalık bazda en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak.

- Makroekonomik verilerdeki iyileşme göze çarptı

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Enflasyonun kasımda yıllık yüzde 8,55 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indiğini anımsatan analistler, yüzde 12'ye gerileyen politika faizi ile birlikte ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasının kolaylaştığını vurguladı.

12 aylık üst üste daralmanın ardından yükselişe geçen sanayi üretimi de eylülden bu yana olumlu seyrine devam etti ve kasımda yüzde 5,1 arttı. Benzer şekilde ekonomik güven endeksi de yükselişini sürdürdü. Aralıkta 93,8'e yükselen ekonomik güven endeksi, Temmuz 2018'den bu yana en iyi seviyeye işaret etti.

Analistler, sanayi üretimi ve ekonomik güven endeksinde gözlenen iyileşmenin yanı sıra faizlerdeki düşüşün yatırımcılarda, şirket karlılıklarında iyileşmeye sebep olacağı beklentisini güçlendirdiğini ve Borsa İstanbul'daki ralliyi desteklediğini kaydetti.

- Yükselişe en çok yerli yatırımcı omuz verdi

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 10,63 ile son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten analistler, düşüş eğilimindeki faiz oranlarının, yatırımcıları pay piyasalarına yönlendirdiğini bildirdi.

Türkiye'de yerleşik kişilerin Borsa İstanbul'daki rallide etkili rol oynadığını vurgulayan analistler, Borsa İstanbul'daki yabancı takas oranının yüzde 61 seviyelerinde bulunduğunu, bunun 2005'ten bu yana en düşük seviyeye işaret ettiğini söyledi.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dışında kalan hisselerin geçen yıl önemli oranda yükseliş kaydettiğini, bu eğilimin ocak ayının ilk yarısında da devam ettiğini vurguladı.

Endeks bazında yılbaşından bu yana turizm, tekstil ve spor, yüzde 10'dan fazla getiri ile en çok kazandıran endeksler olurken, menkul kıymet ortaklığı, tek kaybettiren endeks konumunda bulunuyor.

- Küresel risk algısındaki düşüş, TL varlıkları destekledi

Yılbaşında ABD'nin Irak'ta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından kısa süreli artan risk algısına karşın gerilimin çok yükselmeden yatışması küresel piyasalarla birlikte TL varlıkları da olumlu etkiledi.

Azalan jeopolitik riskler, pay piyasalarını yukarı yönlü desteklerken, altının gram fiyatı 310 lirayı görmesinin ardından 290 lira seviyelerine geri çekildi.

Analistler, küresel piyasalardaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin de Borsa İstanbul'daki fiyatlamada etkili olduğunu söyledi.

Bu hafta ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz anlaşmanın risk iştahını önemli derecede artırdığını belirten analistler, dünya borsalarının alıcılı seyrettiğine işaret etti.

Anadolu Ajansı
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