Tüketiciyi aldatan firmalara 'hapis cezası verilsin' çağrısı

Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser, "Bazı firmaların ürünlerinin tüketiciyi aldatmaya ve sağlığını bozmaya ısrarla devam ettiği anlaşılmaktadır.Tüketicilerin ve sağlığının korunması adına art niyetli firmaların kapatılması ve sorumlularının hapis cezası ile cezalandırılması için yasal düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Keser, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan gıda ürünlerinde taklit, tağşiş yaptığı kesinleşen 229 firmaya ait 386 parti ürünün ifşa edildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yayımlanan gıdalarda taklit ve tağşiş listesinde, aynı firma ve ürünlerin ısrarla tüketicileri mağdur etmeye devam ettiğinin görüldüğünü ifade eden Keser, "Suç işlemekte ısrar eden ve tüketicilerin sağlığı ile oynayan bu firmalara para cezası caydırıcılığını yitirmiştir. İvedilikle hapis ve kapatma cezaları için yasal düzenleme yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Keser, liste genel olarak incelendiğinde çaya boya katıldığı, zeytinyağların gerçek olmadığı, çikolata ve kahve içerisinde sidenafil maddesinin bulunduğu, kebap, köfte, pide ve sucuk gibi ürünlerde ise sakatat, tek tırnaklı ve domuz etine rastlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Derneğimiz 2019 Kasım ayında bazı firmaların ifşa edilen ürünleri geri toplattıkları ve akabinde farklı markalar ile tekrar piyasaya sürdükleri gerekçesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ihbarda bulunmuş ve bazı ürünlerin yeniden incelemesini talep etmişti. Bakanlık tarafından yeni açıklanan liste incelendiğinde ihbarımıza söz konusu olan firmaların ürünlerinin tüketiciyi aldatmaya ve sağlığını bozmaya ısrarla devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum bize kandırılan ve sağlığı bozulan tüketicilerin idari para cezaları ile korunamadığını bir kez daha göstermiştir. Bilinçli Tüketiciler Derneği olarak tekrar çağrıda bulunuyoruz. Tüketicilerin ve sağlığının korunması adına söz konusu art niyetli firmaların kapatılması ve sorumlularının hapis cezası ile cezalandırılması için yasal düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir."