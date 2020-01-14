Batman'da jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
|14 Ocak 2020 14:23
|Yazdır
Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünce teröre karşı yürütülen kararlı mücadele ile örgütte çözülme sürüyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan, R.C'ye (22), örgütün Suriye'deki kampında ideolojik ve silahlı eğitim verildi.
PKK'da sözde yönetici düzeydeki örgüt mensubunun şoförlüğünü yapan, Barış Pınarı Harekatı'nda sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine tanık olan R.C, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu örgütten kaçtı.
Güvenlik güçlerine teslim olan R.C'nin işlemleri sürüyor.
- 12 günde 4 terörist teslim oldu
Böylece Batman'da 12 günde teslim olan terörist sayısı 4'e yükseldi.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminden etkilenerek örgütten kaçan S.B, 3 Ocak'ta, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki K.B. silahı ve telsiziyle 6 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışması terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan A.T. de 7 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Isparta'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
14 Ocak 2020 15:36
|KKK darbe girişimi davasında esas hakkındaki savunmalar alındı
14 Ocak 2020 14:41
|FETÖ sanığı eski öğretmene 2 yıl 1 ay hapis cezası
14 Ocak 2020 14:21
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
14 Ocak 2020 14:08
|Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
14 Ocak 2020 13:27
|Eski Askeri Yargıtay üyesi Ayyıldız'a FETÖ'den 10 yıl hapis
14 Ocak 2020 12:53
|'FETÖ'nün ikinci adamı Cevdet Türkyolu'nun yakınlarının yargılandığı dava
14 Ocak 2020 12:48
|Eski komiser yardımcısına FETÖ üyeliği ve dolandırıcılıktan 14 yıl hapis
14 Ocak 2020 12:33
|Kocaeli'de 34 adliye ve cezaevi çalışanına FETÖ operasyonu
14 Ocak 2020 12:23
|FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Ocak 2020 11:50