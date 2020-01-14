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İstanbul Valiliği: Kayıp bir balıkçının cesedine ulaşıldı

İstanbul Valiliği Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı teknesinde bulunan balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı
 14 Ocak 2020 14:24
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İstanbul Valiliği: Kayıp bir balıkçının cesedine ulaşıldı

İstanbul Valiliği Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı teknesinde bulunan balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp olan balıkçılarımız için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp balıkçılardan İ. D.'nin naaşı çıkarıldı. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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