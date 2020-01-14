1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak' deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibi olduğunu söylediği Alman kurt köpeğini bıçaklayarak öldüren A.T., "İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacaktı. Cinnet geçirip öldürdüm" dedi. A.T., emniyetteki ifadesinde ise köpeğin kendisine ait olduğunu, üzerine saldırınca bıçaklamak zorunda kaldığını iddia etti.
 14 Ocak 2020 14:36
Yazdır
'İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak' deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibi olduğunu söylediği Alman kurt köpeğini bıçaklayarak öldüren A.T., "İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacaktı. Cinnet geçirip öldürdüm" dedi. A.T., emniyetteki ifadesinde ise köpeğin kendisine ait olduğunu, üzerine saldırınca bıçaklamak zorunda kaldığını iddia etti. Köpeğini mahallelinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan A.T. kelepçelenerek gözaltına alındı. Köpeğin kardeşi olduğu belirlenen bir başka kurt köpeği, ölü köpeğin götürülmesi sırasında sürekli havlayarak adeta yas tuttu.

Üzücü olay Şelale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, apartmanın arkasında kurumuş bir ağacın altında cansız vaziyette yatan köpekle karşılaştı. Köpeği ağacın altından çıkaran polisler, karnından bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğünü belirledi. Ölü köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından gelen veteriner hekim ve görevliler tarafından kontrol edildikten sonra araca alınarak götürüldü.

Köpeğin götürülmesi sırasında olay yerinde bulunan ve ölen köpeğin kardeşi olduğu belirtilen kurt köpeği, uzun süre havlarken sahibi tarafından güçlükle zapt edildi. Köpeğin hali olay yerindeki vatandaşları hüzne boğdu. Olayın ardından araştırma yapan polisler, köpeği öldürdüğü belirlenen A.T.'ye telefonla ulaşarak olay yerine gelmesini söyledi. Olay yerine gelen A.T., köpeği öldürdüğünü itiraf ederken "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet geçirip bıçakladım" dedi.

Kelepçelenerek diğer köpeğin sahibiyle birlikte polis karakoluna götürülen A.T.'nin polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu, kaçan köpeğini almak için geldiğinde kendisine saldırınca kendisini korumak için bıçakladığını söylediği bildirildi.

A.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da hileli ürün satan firmalara soruşturma başlatıldı
14 Ocak 2020 15:40		 Ankara'da 'seri muhakeme usulü'yle 229 dosya sonuçlandırıldı
14 Ocak 2020 15:32
Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı
14 Ocak 2020 15:10		 İstanbul'da hırsızlık en çok bu saatlerde oldu
14 Ocak 2020 14:29
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında tahliye taleplerine ret
14 Ocak 2020 14:17		 Samsun'da komiser yardımcısı bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
14 Ocak 2020 13:48
Uçakta taşkınlık yapan kadın adli tıp kurumuna sevk edildi
14 Ocak 2020 13:46		 Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü
14 Ocak 2020 13:35
Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü
14 Ocak 2020 12:18		 Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
14 Ocak 2020 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Avrupa dizeli yasaklıyor... Bu yasak Türkiye'yi de etkiler mi?15:40 - Sakarya'da hileli ürün satan firmalara soruşturma başlatıldı15:36 - Isparta'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı15:32 - Ankara'da 'seri muhakeme usulü'yle 229 dosya sonuçlandırıldı15:25 - AnadoluJet'in yurt dışında nerelere uçacağı belli oldu15:22 - Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalanacak15:18 - Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,2 milyar lira15:17 - Rusya duyurdu: Hafter 2 gün süre istedi15:16 - Kılıçdaroğlu: Verilmeyecek hesabımız yok15:10 - Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı
15:03 - ABD'den İngiltere'ye 'Huawei' uyarısı14:59 - Çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti. İşte gerekçesi14:55 - Mühürlenen termik santrale üretim izni verildi14:46 - CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi cuma günü belirlenecek14:41 - KKK darbe girişimi davasında esas hakkındaki savunmalar alındı14:36 - 'İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak' deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü14:30 - Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu14:29 - İstanbul'da hırsızlık en çok bu saatlerde oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Köylere de bekçi geliyor
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Sivas'ta, LGS ortalamasını düşüren 84 okul müdürlerine Kınama cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
otogarın ana baba günü olması 1
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
kanal istanbul yılda 5 milyar dolar kazandıracak 1
recordar 1
e-yds 2
kitap yazmak 2
los pollos hermanos 3
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam