Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı

ÖĞRETMENLERE DYK'DA HAFTADA 10 SAATTEN FAZLA DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR Mİ? Öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.