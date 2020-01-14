Fizik tedavi sırasında hastayı elektrik çarptı
|14 Ocak 2020 15:10
|Yazdır
Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan Ergül Tanyel'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi gördüğü sırada elektrik çarptı.
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Fizik tedavi için hastaneye giden 64 yaşındaki Ergül Tanyel'i tedavi gördüğü sırada elektrik çarptı. Ardından tedavi için Aydın'a giden Tanyel'in sağ omuzunda elektrik çarpması sonrası ödem oluştu. Gerekli birimlere cihazların arızalı olduğuna yönelik şikayetlerini ileten Ergül Tanyel'e Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden cihazların değiştirileceği cevabı geldi.
Ergül Tanyel, "Fizik tedavi ünitesinde yattığım sırada beni elektrik çarptı. Sorumlu hemşireye bunu söyledim. Cihazlarımız arızalı diyerek beni gönderdiler. Ardından Aydın'a gittim tedavi için. Elektrik çarpınca omuzumda ödem oluşmuş. Bu süreçte Cimer'e şikayetimi ilettim. Bir hastayı arızalı cihazlara nasıl sokuyorlar anlayamıyorum. Gece ağrılarımdan uyuyamıyorum. Bir de suçlu benmişim gibi muamele ile karşılaştım" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sakarya'da hileli ürün satan firmalara soruşturma başlatıldı
14 Ocak 2020 15:40
|Ankara'da 'seri muhakeme usulü'yle 229 dosya sonuçlandırıldı
14 Ocak 2020 15:32
|'İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak' deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü
14 Ocak 2020 14:36
|İstanbul'da hırsızlık en çok bu saatlerde oldu
14 Ocak 2020 14:29
|Adnan Oktar organize suç örgütü davasında tahliye taleplerine ret
14 Ocak 2020 14:17
|Samsun'da komiser yardımcısı bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
14 Ocak 2020 13:48
|Uçakta taşkınlık yapan kadın adli tıp kurumuna sevk edildi
14 Ocak 2020 13:46
|Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü
14 Ocak 2020 13:35
|Denizli'de 3 kişiyi öldüren zanlının cinayetleri alacakları için işlediği öne sürüldü
14 Ocak 2020 12:18
|Hastanenin soğutma ünitesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
14 Ocak 2020 11:44