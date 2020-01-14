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Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,2 milyar lira

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 188 milyon lira olduğunu bildirdi
 14 Ocak 2020 15:18
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Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,2 milyar lira

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 188 milyon lira olduğunu bildirdi.

TBB, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aralık 2019 Aylık Raporu"nu yayımladı.

Söz konusu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulamanın "VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlıklarının, sırasıyla 14'üncü ve 12'nci maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturuldu.

Buna göre Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 83 adet firma (37 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 5 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri enerji, 4'ü turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 5'i de Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.

Ekim-Aralık 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 244 milyon lirası turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 178 milyon lira oldu.

- FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

Kasım-Aralık 2019 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 21 adet firma (10 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 1 firma ile FYYS bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firma, toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Söz konusu firma Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. İlgili dönem içinde yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 10 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece FYYÇA Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulama kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 188 milyon lira oldu.
Anadolu Ajansı
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