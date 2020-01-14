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Rusya duyurdu: Hafter 2 gün süre istedi

Libya görüşmelerinin devam ettiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu yaklaştığını duyurdu.
 14 Ocak 2020 15:17
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Rusya duyurdu: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya, dün Moskova'da yapılan ancak olumlu sonuç çıkmayan görüşmelerle ilgiyi yeni bir açıklama yaptı.

2 GÜNE İHTİYACI VAR
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını duyurdu.

Açıklamada, Hafter'in müttefikleriyle konuşmak için 2 güne ihtiyacı olduğu da belirtildi.
Anadolu Ajansı
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