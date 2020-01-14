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AnadoluJet'in yurt dışında nerelere uçacağı belli oldu

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in yurt dışındaki uçuş yapacağı noktalar netlik kazandı. Buna göre AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren 16 ülkede toplam 28 noktaya tarifeli uçuş başlatacak
 14 Ocak 2020 15:25
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AnadoluJet'in yurt dışında nerelere uçacağı belli oldu

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in yurt dışındaki uçuş yapacağı noktalar netlik kazandı. Buna göre AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren 16 ülkede toplam 28 noktaya tarifeli uçuş başlatacak.

Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli havayolu markası AnadoluJet, 29 Mart tarihi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı yeni uçuşları ile dünyaya açılıyor. Kurulduğu 2008 yılından bu yana, Türkiye'deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağı ile uçuş ağını sınırların dışına taşıyacak.

16 ülkede 28 noktaya uçacak

Uçuşlarını Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları'nın 87 yıllık tecrübesiyle gerçekleştiren AnadoluJet, yeni planlamada yurt içi uçuşlarına, yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek marka Türk Hava Yolları'nın misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. Yer hizmetlerinden teknik bakıma tüm detaylar Türk Hava Yolları güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.

"AnadoluJet'in kapılarını dünyaya açıyoruz"

Yeni planlamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Markamız Türk Hava Yolları'yla bugüne kadar milyonlarca yolcumuzu dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. 29 Mart tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları markamız gibi AnadoluJet'in kapılarını da dünyaya açacak ve daha fazla sayıda yolcumuzu Türk misafirperverliği ile uçuşlarımızda ağırlayacağız. Yeni stratejimiz ile tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu'nun markası AnadoluJet'i dünyanın buluştuğu yeni hava yolu konumuna taşımayı hedefliyoruz. Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak" dedi.

Arz edilen koltuk sayısında yüzde 22'lik artış

AnadoluJet tamamı ekonomi sınıfından oluşan uçaklarıyla koltuk kapasitesinde yüzde 22'lik artış sağlayacak ve daha fazla yolcuya daha uygun fiyatlı hizmet sunacak. Yeni strateji ile arz edilen ek koltuk sayısı 1,2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması yurt içi ve yurt dışı uçuşlardaki bağlantılı uçuşlara da yüzde 30'un üzerinde katkı sağlayacak.

AnadoluJet'in uçuş noktaları

Yurt dışı uçuşları kapsamında Anadolujet; Ercan, Kuveyt, Dubai, Bağdat, Bahreyn, Bakü, Cidde, Erbil, Riyad, Tahran, Tel Aviv, Tiflis, Damman, Abu Dabi, Medine, Amsterdam, Barselona, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Milano, Münih, Stuttgart, Paris, Roma ve Viyana'ya tarifeli sefer gerçekleştirecek.

Yeni planlama kapsamında 29 Mart'ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler ise AnadoluJet ve Türk Hava Yolları satış kanallarında satışlara açıldı.
İhlas Haber Ajansı
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