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Sakarya'da hileli ürün satan firmalara soruşturma başlatıldı
Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı
|14 Ocak 2020 15:40
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Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı 229 firma hakkında soruşturma başlattı.
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