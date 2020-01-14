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Avrupa dizeli yasaklıyor... Bu yasak Türkiye'yi de etkiler mi?

İtalya'nın tarihi kenti Milano'nun ardından, İspanya'nın Barselona ve Madrid şehirlerinde de uygulanmaya başlanan dizel yasağı diğer Avrupa şehirlerine de sıçrıyor
 14 Ocak 2020 15:45
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Avrupa dizeli yasaklıyor... Bu yasak Türkiye'yi de etkiler mi?

2020 yılı içerisinde Fransa, Hollanda ve Norveç'te de uygulanması beklenen 'dizel yasağı'nın Türkiye'yi de etkileyeceğini belirten Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem çevreye hem de insanlara zarar verdiği kanıtlanan dizel motoru araçlar, benzinli araçlara göre 10 kat daha fazla zararlı gaz salınımı yapıyor. 2030 yılında dizel araçlar kademeli olarak üretimden kaldırılacak. Tarihi dokuyu korumak ve hava kalitesini arttırmak için başlatılan dizel yasağının yakın zamanda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da başlayan dizel yasakları tüm Avrupa şehirlerine yayılıyor. İlk olarak 2018 yılında Köln'de başlayan 'dizel yasağı' Hamburg, Stuttgart, Bonn ve Essen'in ardından geçtiğimiz sene İtalya'nın tarihi kenti Milano'da da uygulanmaya başlanmıştı. Almanya ve İtalya'da dizel araçların satışının yavaşladığı, dizel araç sahiplerinin ikinci el satışında büyük maddi kayıplara uğradığı gözlemleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan laboratuvar testlerinde çevreye 10 kat daha fazla zarar verdiği kanıtlanan dizel yakıtı, yanarken ortaya çıkardığı katı parçacıklar nedeniyle yalnızca havayı kirletmekle kalmıyor, tarihi yapılara da zarar veriyor.

Milano'nun ardından 2020 yılına dizel yasağıyla giren Barselona ve Madrid'in ardından Fransa, Hollanda ve Norveç şehirlerinde de uygulanması beklenen 'dizel yasağının' Türkiye'de de ses getirmesi bekleniyor.

'İSTANBUL'DA DİZEL YASAĞI GÖRMEMİZ MÜMKÜN'

Dizel yakıtın zararlarını açıklayan Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler PM olarak adlandırılan katı parçacıklar ve NOx olarak kısaltılan azot oksitlerdir. Avrupa Birliği ülkelerinde PM'den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75 bin Euro, NOx'dan kaynaklananın ise 12 bin Euro olduğu hesaplanmaktadır. Almanya'da Münster Mahkemesi'nin Köln'de başlattığı dizel yasağı bugün İtalya ve İspanya'da uygulanıyor. Bu yıl bitmeden de Fransa, Hollanda ve Norveç'te yürürlüğe konması bekleniyor. Tarihi değerine paha biçilemeyen İstanbul'da da dizel yasağını görmemiz mümkün. Kent merkezi bu denli yoğun olan bir şehirde PM değerlerinin ne denli yüksek olduğunu sıkışık trafikteki hava kalitesinden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Tüm dünyada üretimi yavaşlatılan dizel motorlu araçların 2030 yılında tamamen üretimden kaldırılması bekleniyor.
Memurlar.Net
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