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Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş: Uyuz hastası olanların ailelerindeki tüm bireylerin yakınmaları olsun olmasın tedaviye alınmalıdır
 14 Ocak 2020 15:51
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Uzmanından 'uyuz hastalığı' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, uyuz hastası olan kişinin ailesinin de tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Karakaş, Antalya Tabip Odası'nda düzenlediği toplantıda, uyuz hastalığının, şiddetli kaşıntı ile karakterize bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın deri temasıyla bulaştığına değinen Karakaş, özellikle geceleri artan şiddetli ve inatçı kaşıntısı olan her hastada hastalığın akla gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Hastalığın son günlerde sıkça gündeme geldiğini aktaran Karakaş, "Kayıtlarımıza göre uyuz hastalığı görülme sıklığında 2018'den itibaren bir artış var. Bunda kış dönemi etkenleri, birlikte yaşama, kıyafetlerin, çarşafların sık yıkanmaması, hijyenik durumlar etken olabilir." dedi.

Aynı yatağı paylaşma, ortak çamaşır kullanımı gibi etkenlerin de hastalığın bulaşmasına neden olabileceğini anlatan Karakaş, hastalığın çocuklar arasında ve aile içerisinde kolayca yayıldığını ifade etti.

Karakaş, hastalığın tanısının gece kaşıntısı, derinin üst tabakasında oluşan tüneller, simetrik yerleşim göstermesi gibi bulgularla konulabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bulguları görenlerin vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor. Uyuz hastası olanların ailelerindeki tüm bireylerin yakınmaları olsun olmasın tedaviye alınmalıdır. İlaçlar doktorunuzun önerdiği şekilde, süre ve tekrarda uygulanmalıdır. İkincil enfeksiyon ve egzama gelişmişse tedavi edilmelidir. Yıkanamayacak özellikteki giysi ve eşyaların üç günden daha uzun süre herhangi bir yerde tutulması parazitin eliminasyonu için yeterlidir. Hastalar tedavi oluyor ama kaşıntılar bir aya kadar devam edebiliyor. Dirençli vakalarda ağızdan tedavi uygulayabiliyoruz ama bu çok ender oluyor."

İyileşme sürecinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğine değinen Karakaş, hastalığa karşı insanların da kendi tedbirlerini almaları gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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