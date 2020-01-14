1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili Elitaş'tan yeni partilere çağrı

Yeni partilere ilişkin bir soru üzerine ise Mustafa Elitaş, bu oluşumların 'ihtiyaçtan değil ihtirastan' kurulduğunu savundu
 14 Ocak 2020 16:04
Yazdır
Ak Partili Elitaş'tan yeni partilere çağrı

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TV5 kanalında yayınlanan Ankara Bürosu programına konuk oldu.

Türkiye ile Mısır'ın tarihi bağına değinen Mustafa Elitaş, iki ülke arasında arka kapı diplomasisinin yürütüldüğünü belirtti.

"Mısır'la devletler arası ilişkiler oluşmalı"

Elitaş, Türkiye ile Mısır arasında devletler arası ilişkilerin oluşması gerektiğini savundu:

Bizim Mısır'la geçmişte çok tarihi bağlarımız ve ortak yönlerimiz var. Mısır halkının Osmanlı'dan ve Türklerden çok hoşnut olduğunu biliyoruz. Bu sürecin arka kapı diplomasisiyle devam ettiğini biliyorum. Umuyorum ki bu arka kapı diplomasisinden sonra biraz daha devletler arası ilişkilerinin oluşması kanaati bende de mevcut. İslam ülkeleri artık bütün kırgınlıklarını bir tarafa bırakarak, bugün yaşananların ne büyük bir oyunun sebebini olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Elitaş'tan yeni parti yorumu: İhtiyaçtan değil ihtirastan!

Yeni partilere ilişkin bir soru üzerine ise Mustafa Elitaş, bu oluşumların "ihtiyaçtan değil ihtirastan" kurulduğunu savundu.

Elitaş, "Tek hedefi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptırmamaktan dolayı büyük bir zevk duyacak kişinin yanında olmasınlar" ifadelerini kullandı:

Kurulacak olan parti ile ilgili diyorum ki, tek gayesi ve hedefi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptırmamaktan dolayı büyük bir zevk duyacak kişinin yanında olmasınlar diyorum. Kurulmuş partideki arkadaşlara sesleniyorum. İhtiras sahibi birisinin bulunduğunuz partiye saldırmasına müsaade etmeyin. AK Parti kurulduğu zaman ihtiyaç vardı. Şu anda kurulan ve kurulacak olan partiler, ihtiyaçtan değil, ihtirastan kaynaklı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılanların durumu da soruldu.

Elitaş, bu soruya "Aslında yargıda beraat etmiş kişilerin normal şartlarda kendi kurumlarına dönmeleri gerekir. FETÖ konusunda 'her koyun kendi bacağından asılır' ilkesiyle hareket etmemiz gerekir. Birinin amcasının oğlu, gelininin kardeşi FETÖ ile irtibatlı / iltisaklı diye ta başkasına da bulaşıyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. Yargı adil olmalıdır. Son kararlarda zaten bunu görmekteyiz" yanıtını verdi.

"FETÖ'nün yapmak istediği şey budur: Siyaset birbirine düşecek"

FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması konusuna da değinen eski Ekonomi Bakanı Elitaş, "FETÖ'nün kriptolarının hala rütbeliler ve yargı içerisinde var olduğunu gördüğümüz bu süreçte, eğer siz, bunu TBMM'de bir Araştırma Komisyonu konusu haline getirdiğiniz takdirde bu, sulandırmak demektir. Bu, FETÖ'nün siyasi ayağının en çok arzu ettiği şeydir. FETÖ'nün yapmak istediği şey budur: Siyaset birbirine düşecek" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Verilmeyecek hesabımız yok
14 Ocak 2020 15:16		 CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi cuma günü belirlenecek
14 Ocak 2020 14:46
İmamoğlu'ndan Demirtaş açıklaması
14 Ocak 2020 13:59		 Ak Parti grubu Gülay'ı ayakta alkışladı
14 Ocak 2020 13:21
Erdoğan'dan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı açıklaması
14 Ocak 2020 13:21		 Erdoğan'dan Baykal'a teşekkür mesajı
14 Ocak 2020 13:11
AK Parti'ye katılan 5 Belediye Başkanı
14 Ocak 2020 13:05		 Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Libya' açıklaması
14 Ocak 2020 13:05
Pakdemirli: Gönlüm tağşiş yapanlara hapis cezasını istiyor
14 Ocak 2020 12:35		 'Türkiye, milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir'
14 Ocak 2020 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek17:13 - Dövizde gün sonu fiyatları17:11 - Oyun parkını benzin döküp yakan 2 kişi yakalandı17:08 - Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi16:57 - Bakanlık bazı kıyıları boşaltım alanı olarak belirledi16:45 - Kilyos'ta kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı16:43 - İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede16:39 - MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?16:35 - MÜSİAD Bolu Şubesi'ndeki istifaların nedeni?
16:31 - Merkel, Libya Konferansı için davette bulundu16:19 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:17 - 'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı16:17 - 15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın16:16 - Hazine 9,3 milyar lira borçlandı16:14 - İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi16:10 - Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı16:07 - Kaymakamdan ceza yerine kask
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Köylere de bekçi geliyor
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sütlü 1
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
ivmelenme 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 3
kitap yazmak 2
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
merih demiral'ın sakatlanması 2
naşide göktürk 1
portakallı ördek 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam