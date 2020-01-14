Ak Partili Elitaş'tan yeni partilere çağrı

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TV5 kanalında yayınlanan Ankara Bürosu programına konuk oldu.

Türkiye ile Mısır'ın tarihi bağına değinen Mustafa Elitaş, iki ülke arasında arka kapı diplomasisinin yürütüldüğünü belirtti.

"Mısır'la devletler arası ilişkiler oluşmalı"

Elitaş, Türkiye ile Mısır arasında devletler arası ilişkilerin oluşması gerektiğini savundu:

Bizim Mısır'la geçmişte çok tarihi bağlarımız ve ortak yönlerimiz var. Mısır halkının Osmanlı'dan ve Türklerden çok hoşnut olduğunu biliyoruz. Bu sürecin arka kapı diplomasisiyle devam ettiğini biliyorum. Umuyorum ki bu arka kapı diplomasisinden sonra biraz daha devletler arası ilişkilerinin oluşması kanaati bende de mevcut. İslam ülkeleri artık bütün kırgınlıklarını bir tarafa bırakarak, bugün yaşananların ne büyük bir oyunun sebebini olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Elitaş'tan yeni parti yorumu: İhtiyaçtan değil ihtirastan!

Yeni partilere ilişkin bir soru üzerine ise Mustafa Elitaş, bu oluşumların "ihtiyaçtan değil ihtirastan" kurulduğunu savundu.

Elitaş, "Tek hedefi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptırmamaktan dolayı büyük bir zevk duyacak kişinin yanında olmasınlar" ifadelerini kullandı:

Kurulacak olan parti ile ilgili diyorum ki, tek gayesi ve hedefi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptırmamaktan dolayı büyük bir zevk duyacak kişinin yanında olmasınlar diyorum. Kurulmuş partideki arkadaşlara sesleniyorum. İhtiras sahibi birisinin bulunduğunuz partiye saldırmasına müsaade etmeyin. AK Parti kurulduğu zaman ihtiyaç vardı. Şu anda kurulan ve kurulacak olan partiler, ihtiyaçtan değil, ihtirastan kaynaklı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'a Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılanların durumu da soruldu.

Elitaş, bu soruya "Aslında yargıda beraat etmiş kişilerin normal şartlarda kendi kurumlarına dönmeleri gerekir. FETÖ konusunda 'her koyun kendi bacağından asılır' ilkesiyle hareket etmemiz gerekir. Birinin amcasının oğlu, gelininin kardeşi FETÖ ile irtibatlı / iltisaklı diye ta başkasına da bulaşıyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. Yargı adil olmalıdır. Son kararlarda zaten bunu görmekteyiz" yanıtını verdi.

"FETÖ'nün yapmak istediği şey budur: Siyaset birbirine düşecek"

FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması konusuna da değinen eski Ekonomi Bakanı Elitaş, "FETÖ'nün kriptolarının hala rütbeliler ve yargı içerisinde var olduğunu gördüğümüz bu süreçte, eğer siz, bunu TBMM'de bir Araştırma Komisyonu konusu haline getirdiğiniz takdirde bu, sulandırmak demektir. Bu, FETÖ'nün siyasi ayağının en çok arzu ettiği şeydir. FETÖ'nün yapmak istediği şey budur: Siyaset birbirine düşecek" dedi.