1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı
 14 Ocak 2020 16:19
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM'nin açılışının 100. yılında Türkiye", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Eber Gölü", HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, "9 Ocak 2013'te Paris'te yaşanan olay"a ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptılar.

Yayman, "TBMM'nin açılışındaki ruhun, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini veren Kuvayımilliye ruhu" olduğunu söyleyerek, "Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ihtiyacı olan ruhtur." dedi.

Türkiye'nin bugün de küresel emperyalistler tarafından kuşatmayla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yayman, "Dün nasıl Sevr'i ortadan kaldırdıysak, Fransız'ı, İngiliz'i Anadolu topraklarından kovduysak, Ermeni çetelerine karşı büyük bir mücadele verdiysek, bugün de benzer çetelere ve güçlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gazi Meclisimiz, 23 Nisan 2020'de 1920 ruhuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 21. yüzyılın Türkiyesi'ni inşa etmeye devam edecek." diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, doğa harikası olan Eber Gölü'nün, dip çamuru çıkarma ihalesi adı altında verilen "bedava torf çıkarma hakkı" ile 22 Aralık 2019 Pazar günü gölün 6 noktasında aynı anda başlayan yangınla gündemde olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nde kanun dışı işlem yaptırmamak için gerekirse nöbet tutacaklarını belirten Köksal, "Oradaki torfu yandaşlarınıza peşkeş çektirmenize izin vermeyeceğiz." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Günay, "Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesindeki Kürt enformasyon bürosunda 3 kadının siyasi suikast sonucu katledildiğini" iddia ederek, "Bu katliamı planlayanlar, emri verenler bilinmesine rağmen katiller yargılanmadı ve cezalandırılmadı." diye konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, illerinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
12 Ocak 2020 11:09		 'Libya tezkeresi' Genel Kurul'da
02 Ocak 2020 15:24
Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması
02 Ocak 2020 13:57		 TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Aralık 2019 13:06
CHP'li Kecisi: Elin parasıyla düğün yaptık
20 Aralık 2019 18:51		 'Dünyanın hiçbir tarafında hem demokrat hem terörist olunmaz'
20 Aralık 2019 18:48
2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün
20 Aralık 2019 14:12		 'TOKİ, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor'
18 Aralık 2019 14:28
TBMM'de CHP ile MHP arasında 15 Temmuz tartışması
17 Aralık 2019 18:53		 Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?
16 Aralık 2019 14:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:31 - Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı17:20 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek17:13 - Dövizde gün sonu fiyatları17:11 - Oyun parkını benzin döküp yakan 2 kişi yakalandı17:08 - Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi16:57 - Bakanlık bazı kıyıları boşaltım alanı olarak belirledi16:45 - Kilyos'ta kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı16:43 - İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede16:39 - MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
16:35 - MÜSİAD Bolu Şubesi'ndeki istifaların nedeni?16:31 - Merkel, Libya Konferansı için davette bulundu16:19 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:17 - 'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı16:17 - 15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın16:16 - Hazine 9,3 milyar lira borçlandı16:14 - İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi16:10 - Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Köylere de bekçi geliyor
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biz bitti demeden bitmez 1
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
kış günü ev taşımak 1
aslan 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
Filenin sultanları 5
Vincent Aboubakar 1
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz 2
gazi koşusu 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam