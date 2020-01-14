1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 14 Ocak 2020 17:13
Yazdır
Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 5,87205,8730 5,8830 5,8840
Avro 6,52806,5290 6,5380 6,5390
Sterlin 7,60607,6440 7,62507,6630
İsviçre Frangı 6,02806,0580 6,05006,0810
ANKARA
ABD Doları 5,84505,9050 5,86005,9200
Avro 6,49506,5650 6,50506,5750
Sterlin 7,52207,6730 7,56807,7200
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
14 Ocak 2020 17:20		 Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor
14 Ocak 2020 14:02
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
14 Ocak 2020 13:10		 Çeyrek altın ne kadar?
14 Ocak 2020 12:36
Dolar gün ortasında yükselişe geçti
14 Ocak 2020 12:15		 Gram altın 292 lira seviyelerinde
14 Ocak 2020 11:16
Borsa güne yükselişle başladı
14 Ocak 2020 10:04		 Gün ortası döviz fiyatları
14 Ocak 2020 09:37
Borsa'dan yeni zirvelere yolculuk
14 Ocak 2020 07:34		 Borsa yükselirken, doların düşüşü devam ediyor
13 Ocak 2020 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:31 - Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı17:20 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek17:13 - Dövizde gün sonu fiyatları17:11 - Oyun parkını benzin döküp yakan 2 kişi yakalandı17:08 - Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi16:57 - Bakanlık bazı kıyıları boşaltım alanı olarak belirledi16:45 - Kilyos'ta kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı16:43 - İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede16:39 - MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
16:35 - MÜSİAD Bolu Şubesi'ndeki istifaların nedeni?16:31 - Merkel, Libya Konferansı için davette bulundu16:19 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:17 - 'Simitçi Erkan' İdlibli çocuklara 700 battaniye ve 150 mont ulaştırdı16:17 - 15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın16:16 - Hazine 9,3 milyar lira borçlandı16:14 - İlk kez kurbağaların kök hücrelerinden canlı robotlar üretildi16:10 - Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Köylere de bekçi geliyor
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 4
Mevlana 1
kış günü ev taşımak 1
Çürümenin Kitabı 2
sigara yakar yakmaz beklenen otobüsün gelmesi 1
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 3
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 6
Breaking Bad 1
royston drenthe 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam