Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|14 Ocak 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8720
|5,8730
|5,8830
|5,8840
|Avro
|6,5280
|6,5290
|6,5380
|6,5390
|Sterlin
|7,6060
|7,6440
|7,6250
|7,6630
|İsviçre Frangı
|6,0280
|6,0580
|6,0500
|6,0810
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8450
|5,9050
|5,8600
|5,9200
|Avro
|6,4950
|6,5650
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,5220
|7,6730
|7,5680
|7,7200
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