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Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek

Eğitimi başarıyla tamamlayan mahkumlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanacak
 14 Ocak 2020 17:18
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Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca işyurdu çalışmalarının desteklenmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek.

Dragsline, ekskavatör ve dozer makineleri operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan hükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi"ni almaya hak kazanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etlik Eğitim Merkezi'nde, mahkumlara yönelik eğitim programının tanıtımı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 309 işyurdu müdürlüğünde 180 farklı mesleğin eğitiminin verildiğini söyledi.

İşyurtlarının mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar birçok alanda yaptığı üretimlerle marka haline geldiğini belirten Kuş, "İşyurtları Kurumu bugün itibarıyla yılda 60 bin hükümlüye meslek eğitimi vermesiyle ülkenin yetişkin eğitimi yapan en büyük kurumları arasında bulunuyor." dedi.

DSİ bünyesinde mahkumlara istihdam olanağı sağlayacak iş makinesi operatörlüğü eğitimleri verileceğini ifade eden Kuş, "Toplam 76 saat süreli bu eğitimin bir bölümü teorik bir bölümü de pratik olarak verilmektedir. Gerçeğe çok yakın araç kullanma deneyimleri sunan modern simülatörler kullanılmak suretiyle hükümlü kursiyerlere, her türlü iklim ve yol koşulunda iş makinesi kullanımına ilişkin zengin öğrenme imkanı sunuluyor." diye konuştu.

Kuş, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde de sondörlük eğitimlerinin verilmeye başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Adalet Bakanlığının hükümlüleri topluma kazandırma uygulamalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise dünyanın en donanımlı eğitim merkezlerinden birinde eğitim verdiklerine dikkati çekerek, "En gerçekçi uçak simülatörlerin sahip olduğu teknolojiye sahip olan bu simülatörlerle verilen eğitim sayesinde makine ve kursiyer zarar görmeden eğitim veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitim merkezini gezen ve simülatörleri test eden Bakan Yardımcıları Kuş ve Metin, daha sonra kursiyer mahkumlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı
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