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Aşk iddiası... Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya için "Instagram'da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine yanıt geldi.
 14 Ocak 2020 17:36
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Aşk iddiası... Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap verdi

Son günlerde magazin kamuoyunda çokça konuşulan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya için ifade ettikleri aşk iddialarına yol açmıştı.

Komedyen Cem Yılmaz, programda "Instagram'da Serenay Sarıkaya'ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine güzel oyuncudan cevap gecikmedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" diye açıklamada bulundu.

Albüm çıkarması için Sezen Aksu'nun devreye girdiği konuşulan oyuncu, "Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Türk oyuncu ve model Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı.

Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu.

2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.
Memurlar.Net
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