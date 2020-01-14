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Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 12 ilde 17 gözaltı

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
 14 Ocak 2020 17:44
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Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 12 ilde 17 gözaltı

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmede; Tokat merkezli olarak yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütünün il mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile 12 ilde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemlere başlandığı bilgisinin paylaşılırken, şahısların bulundukları illerde gözlem altında olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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