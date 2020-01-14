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Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi
|14 Ocak 2020 18:14
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta ilçedeki bir okulda Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli O.Ö'yü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
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