HDP'de kurulan 'sözde mahkeme' davasında 12 sanığa beraat
|14 Ocak 2020 18:21
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Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana il binasında kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla aralarında eski HDP İl Başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı tutuksuz 12 sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.D, M.Y. ve E.Ö. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.D, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, PKK/KCK terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
Kendisinin herhangi bir örgütsel mahkemeye katılmadığını öne süren Y.D, ''Ben, HDP il binasında herhangi bir örgütsel mahkemeye tanık olmadım. Telefon kayıtlarına ilişkin HTS analiz tutanağını kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.
Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan beraatine, ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak, silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından ise cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti ise tüm sanıkların ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana il binasında kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla 12 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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