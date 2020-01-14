Denizli'de beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıklarının yargılanmasına başlandı

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan tutuklu 33 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonuna dönüştürülen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına sanıklardan 28'i güvenlik önlemleri altında getirilirken, 5 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, Yargıtay'ın bozma ilamı okundu.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Zafer Ersin Topoğlu ile TBMM avukatı Yunus Emre Şanlı, ilama uyulmasını talep etti.

Sanıklar, mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu savunarak, ilama karşı önceki kararda direnilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

İddia makamı, verdiği mütalaada, cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzenin değiştirilmesine teşebbüs edilmesinin ceza için gerekli ve yeterli olduğunu vurgulayarak, sanıkların fiillerinin anayasal düzen aleyhine işlenen suçla aynı hukuki değerde olduğunu savundu.

Emri alan astın, verilen emrin hukuka uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olduğu belirtilen mütalaada, "Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Eyleme katılma iradesini ortaya koyanlar da örgütle organik ve hiyerarşik bağ içinde örgüte dahil oldukları ve örgüt üyesi olarak değerlendirilmelidir." denildi.

11. Komando Tugay Komutanlığı eski harekat başkanı A.A'nın, önceden darbe teşebbüsünden haberdar olduğu, sözde eğitim programını hazırladığı ve Ege Ordu Komutanlığına bunu bildirmediği vurgulanan mütalaada, sanığın "Anayasayı ihlal etmek" suçundan sorumlu tutulması gerektiği, diğer sanıkların da "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten sorumlu tutulmaları gerektiği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, devam etmek üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen ere bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırılmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2019'da 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ünün beraat kararını bozmuştu.