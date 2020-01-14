ETÜ Rektörü, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi
|14 Ocak 2020 19:01
|Yazdır
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencileriyle başarı ve kariyer planlaması hakkında söyleşi yaptı.
ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çakmak, Atatürk Lisesi Konferans Salonu'nda "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Çakmak, söyleşide öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunup, başarılı olmaları ve iyi bir kariyer edinmeleri konusunda yol gösterici bilgiler verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülent Çakmak, gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Başarılı olmanın yolunun işini sevmekten geçtiğini anlatan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:
"İş hayatında başarılı olmanın yolu, mesleğini ve görevini sevmekten geçer. İleride hangi mesleği icra ederseniz edin, o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün. Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve yük olarak gördüğü, işini özümsemediği için mutlu olmayan insanlardır ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır."
Program, okul yöneticilerinin Çakmak'a plaket takdimi ile sona erdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
14 Ocak 2020 09:36
|Galatasaray Lisesi Müdürü: Lise 8 yıla çıkmalı!
14 Ocak 2020 08:38
|THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
12 Ocak 2020 16:26
|PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor
11 Ocak 2020 16:08
|Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
09 Ocak 2020 20:46
|3 ilde okullar tatil edildi
08 Ocak 2020 22:31
|Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
07 Ocak 2020 21:22
|14 ilimizde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
06 Ocak 2020 08:45
|Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli
05 Ocak 2020 19:53
|Türk üniversitelerinin hedefi 350 bin yabancı öğrenci
05 Ocak 2020 16:57