1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan çalışma çerçevesinde 485 kişinin bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlandı
 14 Ocak 2020 19:10
Yazdır
İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında 485 kişiye bakım, iaşe ve barınma hizmeti verildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Valilik koordinasyonunda, 39 ilçenin kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da ilk kez 39 ilçe kaymakamlığınca belirlenen ve İstanbul Valiliği ile her ilçe kaymakamlığının kendi sosyal medya ve internet sitesinde yer alan sabit telefon hattı, mesaj hattı numaraları ve sosyal medya aracılığıyla kaymakamlıklara ulaşan İstanbullular tarafından yapılan bildirimler sonucunda sokakta yaşayan çok sayıda vatandaşa ulaşıldı.

Arnavutköy'de 3, Ataşehir'de 15, Avcılar'da 4, Bağcılar'da 10, Bahçelievler'de 6, Bakırköy'de 13, Bayrampaşa'da 10 Beşiktaş'ta 25, Beykoz'da 2, Beylikdüzü'nde 18, Beyoğlu'nda 22, Büyükçekmece'de 8, Çatalca'da 1, Çekmeköy'de 1, Esenler'de 9, Esenyurt'da 2, Eyüpsultan'da 29, Fatih'te 66, Gaziosmanpaşa'da 7, Güngören'de 10, Kadıköy'de 77, Kağıthane'de 1, Kartal'da 5, Küçükçekmece'de 4, Maltepe'de 9, Pendik'te 21, Sancaktepe'de 4, Sarıyer'de 10, Silivri'de 8, Sultanbeyli'de 1, Sultangazi'de 1, Şile'de 3, Şişli'de 11, Tuzla'da 4, Üsküdar'da 49, Zeytinburnu'nda 16 olmak üzere, sokakta yaşayan toplam 485 vatandaşın bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?
14 Ocak 2020 20:28		 Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı
14 Ocak 2020 20:06
TBMM'den, Sakine Cansız kitabı açıklaması
14 Ocak 2020 19:58		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti
14 Ocak 2020 19:52
Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
14 Ocak 2020 19:18		 'Kanal İstanbul, İstanbullunun yaşam konforunu artıracak'
14 Ocak 2020 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti
14 Ocak 2020 19:05		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN International'e konuştu
14 Ocak 2020 18:31
'Hafter, Moskova'dan güçlenerek çıktı, hani teröristti'
14 Ocak 2020 18:05		 Ak Partili Elitaş'tan yeni partilere çağrı
14 Ocak 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Emekli öğretmen, yeniden öğrenci oldu20:39 - Aralarında muvazzafların da olduğu 18 şüpheli yakalandı20:34 - Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu20:28 - Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?20:22 - Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor20:18 - Seyir halindeyken okey oynayan şoför tepki topladı20:16 - Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek20:14 - Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi20:10 - Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası20:06 - Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı
20:02 - Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği20:00 - Devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye operasyon19:58 - TBMM'den, Sakine Cansız kitabı açıklaması19:56 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı19:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti19:50 - Ankara'da milyonlarca bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi19:47 - 3 yolcunun öldüğü otobüsü kazası davası sanığına 11 yıl hapis19:45 - 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 703 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 1
sıcaklığın gündüz bile eksi derecelerde olması 4
Sütlü 1
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
Çürümenin Kitabı 2
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
iğneden korkma 1
Filenin sultanları 5
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 6
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam