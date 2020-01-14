Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
|14 Ocak 2020 19:18
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti.
Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşıldı.
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