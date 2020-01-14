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27'si astsubay, 31 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi- Zanlılardan 26'sı düzenlenen operasyonlarla yakalandı
 14 Ocak 2020 19:26
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27'si astsubay, 31 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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